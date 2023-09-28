Sanayi devinde kardeş kavgası. Babaları ‘demans’a yakalanınca hisse savaşına girip üst üste dava açtılar

Plastik sanayinin önde gelen firmalarından Sem Plastik AŞ’de kardeşler arasında ‘hisse’ kavgası çıktı.

THY başta olmak üzere birçok havayolunun tedarikçisi şirkette, baba Namık Kemal Eroğlu’na konan ‘demans’ teşhisi konmasının ardından oğlu Yavuz Eroğlu ve kızı Yeşim Eroğlu Göçer arasındaki kavga zirveye çıktı.

Yeşim Eroğlu Göçer, yönetim kurulu üyeliğinde azledildikten sonra 3 ayrı dava açarken, Yavuz Eroğlu ise “Amacı, kendi maddi çıkarlarını yerine getirmek” dedi.

HalkTV’den DinçerGökçe’nin haberine göre; Yarım asra dayanan geçmişi ile plastik sanayinin önde gelen firmalarından biri olan Sem Plastik AŞ’de kardeşler arasındaki ‘kavganın’ ayrıntılarına Halktv.com.tr ulaştı. Cirosu 800 milyon lirayı bulan şirket, THY başta olmak üzere yerli yabancı birçok havayolu şirketinin de tedarikçisi.

BABA ŞİRKETTEN UZAKLAŞTI

Dava dosyalarına göre, aile şirketi konumundaki Sem Plastik’teki kavganın başlangıcında, baba Namık Kemal Eroğlu’nun yaşadığı rahatsızlık yer aldı. Baba Eroğlu, demans hastası olduğu teşhisi ile birlikte şirketten uzaklaştı. Şirketin yönetiminde bulunan oğlu Yavuz Eroğlu ve kızı Yeşim Eroğlu Göçer arasında, zaman zaman yaşanan gerginlik geçen yılın sonlarına doğru zirveye çıktı.

‘HİSSELERİ ÜZERİNE GEÇİRDİ’

Eroğlu Göçer yönetim kurulu üyeliğinde azledildi. Şirket ile teması kesilen Eroğlu Göçer, şirkete ve ağabeyine karşı 3 ayrı dava açtı. Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde görülen dava dosyalarına göre, ağabey Eroğlu’na yönelik suçlamaların bir bölümü özetle şöyle: “Babamın hastalığını tüm aileden sakladı. Babam, çocuklarını dahi tanıyamaz durumda. Yavuz Eroğlu, babamın hisselerini hile ve desise ile ele geçirdi. Şirkette yüzde 40 hissesi olan babamın payı yüzde 7’ye indi. Muhasebeyi ele geçirdi. Sahte faturalarla şirketin içini boşalttı.”

‘HİSSENİN BEDELİ ÖDENDİ’

‘Genel kurul kararlarının iptali’, ‘Alacak’ ve ‘tazminat’ talepli davalara Yavuz Eroğlu ve Sem Plastik AŞ adına yapılan savunmalarda ise, suçlamalar reddedildi. Savunma dilekçelerinde şöyle denildi: “Hisse devirleri, tarafların özgür iradeleri ile yapıldı. Devri yapılan hissenin bedeli de ödendi. Söz konusu hisse devirleri, davacının şirket yönetiminde olduğu dönemde oldu.”

‘AMACI BABAMIN PARASI’

Yeşim Eroğlu Göçer’in parasal talepleri karşılanmadığı için kendilerine suçlamalarda bulunmaya başladığı ifade edilerek özetle şöyle denildi: “Amacı, kendi maddi çıkarlarını yerine getirmek. Babamın hisselerinin peşine düşmesinin nedeni de bu.” Savunma dilekçelerinde, Eroğlu Göçer’in azledilmesinin nedeninin ise, bir şirket yöneticisine hakaret etmesi olduğu ifade edildi.

MAHKEMEDEN ‘VASİ BEN OLAYIM’ TALEBİ

İki kardeş, anılan davaların yanı sıra, baba Namık Kemal Eroğlu’na vasi tayini için de karşı karşıya gelmiş dururumda. Yeşim Eroğlu Göçer, Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada, atanacak vasinin kendisi olmasını istedi. Ağabey Eroğlu ise, kendisinin vasi olarak atanmasını istedi.

KARDEŞE İKİ AYRI İCRA TAKİBİ

İki kardeş arasında devam eden davaların yanı sıra, Yavuz Eroğlu, kardeşine Yeşim Eroğlu Göçer’e 60 bin dolar borcu olduğu gerekçesi ile icra takibi yaptı. Benzer şekilde Sem Plastik AŞ de, Eroğlu Göçer’e, şirkete borcu olduğu gerekçesi ile 3 milyon 380 bin liralık icra takibi yaptı. Yeşim Eroğlu ise, ağabeyi hakkında kişisel verilerini ele geçirdiği gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu.

Konu ile ilgili telefonla ulaştığımı Sem Plastik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, devam eden hukuki süreçle ilgili yorum yapmasının uygun olamayacağını söyledi.