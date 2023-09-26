Sanayi sitesindeki dükkanı uyuşturucu imalathanesi çevirdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürülen bir adrese polis tarafından baskın düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Sanayi sitesindeki dükkanı uyuşturucu imalathanesi çevirdi

Tekirdağ Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu Muratlı Sanayi Sitesi’nde tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler, tekstil dükkânı izlenimi verilen iş yerinin alt katında uyuşturucu imal edildiğini gözler önüne serdi.

İş yerinde yapılan aramalarda; 55 kök hint keneviri, 15 gram kurutulmuş vaziyette esrar maddesi, gübrelemede kullanılan kimyasal ilaçlar, aydınlatma mekanizmaları, ledler, fanlar, güç kaynağı, havalandırma filtreleri, havalandırma boruları, vantilatörler, motorlar, iklimlendirme ve ısı cihazları ele geçirildi.

Olaya ilişkin M.E. adlı şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma ise genişletilerek sürüyor.

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