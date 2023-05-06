Sandık görevlisi skandal sözlerle vatandaşın iradesine müdahale etti. Gümrükteki sandıkta rezalet

Ayvalık’ta gümrükte oy kullanan vatandaşa sandık görevlisinin sözlü tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Sandık görevlisi, vatandaşa “Kime oy verdiniz” diye sordu. Vatandaş oyunu CHP’ye verdiğini söyledikten sonra “Yazık şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaksınız” dedi.

Sandık görevlisi skandal sözlerle vatandaşın iradesine müdahale etti. Gümrükteki sandıkta rezalet

Balıkesir’de oy kullanmaya giden bir vatandaş oy kullanmaya gittiği sırada sandık görevlisi tarafından, “Kime oy veriyorsun?” sorusuna maruz kaldı. Kadının, CHP’ye oy verdiğini söylemesi üzerine AKP’li sandık görevlisi, “Yazık şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaksınız” dedi. Konuya ilişkin seçim kuruluna yapılan başvuru reddedildi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Pınar Aydoğan Karafyllis isimli kadın 4 Mayıs 2023 tarihinde Ayvalık Liman 1 No’lu gümrük kapısına oy kullanmak için gitti. İddiaya göre; oy kullanacağı sırada sandık görevlisi Alaattin Acar, “Kime oy vereceksiniz” diye sordu. Pınar Aydoğan Karafyllis ise, “CHP” yanıtını verdi. Bu yanıtı beğenmeyen sandık görevlisi, “Yazık şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaksınız” dedi. Bu yanıt üzerine Aydoğan Karafyllis sandık görevlisi ile yaşadığı durumu bir dilekçe ile CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı’na bildirdi.

‘GEREĞİ YAPILSIN’

Ayvalık İlçe Başkanlığı ise Balıkesir Ayvalık Geçici Gümrük Kapısı 1 Numaralı Sandık Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe verdi. Dilekçede, “Sandıkta AKP adına görevli sandık görevlisi tarafından Pınar Aydoğan Karafyllis isimli yurttaşında oy kullanma hakkında müdahale edildiğini tarafımıza aynı gün 11.30’da verdiği dilekçe ile bildirilmiştir. Seçim mevzuatına ve genelgelerine aykırı bu durumla ilgili gereğinin yapılmasını arz ederiz” denildi.

‘SOYUT BEYANDAN BAŞKA BİR ŞEY YOK’

Dilekçeleri inceleyen Ayvalık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, ilçe başkanlığının yaptığı başvuruyu reddetti. Sandık görevlisi Alaattin Acar’ın sandık çevresinde Pınar Aydoğan Karafyllis’in anlattığı olayın gerçekleştiğine dair sandık kurulu başkan ve üyelerinin görgüsüne dayalı bir beyanlarının olmadığını, seçmenin soyut beyanlarından başka delil ve emarenin olmadığını öne sürerek itirazı reddetti.

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