Sandıktan futbol çıktı. Beşiktaş taraftarı alkışlandı F.Bahçe ve G.Saray taraftarı topa tutuldu

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

Galatasaraylı bir taraftar, oy pusulasına "Mauro Icardi" yazarak kağıda mühür bastığı anları sosyal medyada paylaştı.

Fenerbahçe taraftarı da oy pusulasına "Şampiyon Fenerbahçe" yazarak bunu sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımı yapan Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine maruz kaldı. Kullanıcıların bir çoğu, "Boş oy kullanmak için niye zahmet ettiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARINA ALKIŞ

Beşiktaş taraftarından gelen görüntüde ise oyunu geçersiz kıymak istemeyen seçmen yanında Şenol Güneş pusulası getirdi.

Pusulaya mühür basmayan Beşiktaş taraftarının oyu hem geçerli sayıldı, hem de sporseverler tarafından takdirle karşılandı.