Saniyeler içinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı kamerada

DHA’nın haberine göre, olay, Yeni Mahalle Çilek sokakta Cuma sabah saatlerinde yaşandı. İki şüpheli motosikletle geldikleri sokakta, bir sitenin önünde park halinde bulunan motosikleti saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Motosiklet sahibi Recep Çetin Tuzaktepe, "2 kişi geliyorlar sabah 06.30'da. Biri gözcülük yapıyor, diğeri de 20 saniye gibi kısa bir sürede motoru çalıştırarak götürüyor. Biraz araştırdığımda garip bir ticaret olduğunu duydum, birileri motor alıp satarken anahtarın kopyasını yastık altı yapıyormuş. Yani her aracın iki anahtarı olur, bunlarda immobilizier olmadığı için üçüncü anahtarı yastık altı yapıp yine illegal kişilere sattıklarını öğrendim ben. Çünkü bir motorun anahtarsız bir şekilde 20 saniye gibi kısa bir sürede çalınabileceğini düşünemiyorum. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Emniyet mensubu arkadaşlar olayla ilgileniyorlar" diye konuştu. Tuzaktepe, "Gelen adam 1 hafta keşif yapıyor. Burada 3 motor vardı o sabah. Nokta atışı, ağacın arkasından direk benim motoruma geliyor. Şu konumda duran adamın buradaki motoru görmesi pek mümkün değil. Adam biliyor gözlemliyor anı yakalayıp 20 saniyede motoru alıp kayboluyor ortadan" dedi.