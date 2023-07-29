Saniyeler İçinde Kendi WhatsApp Çıkartmalarınızı Oluşturabileceğiniz 10 Uygulama

Bugün bir uygulama mağazasına girip de biraz baktığınız zaman sayısız anlık mesajlaşma uygulaması ile karşılaşırsınız. Bunların pek çoğu ilginç özellikleriyle öne çıkıyor olsalar bile yılların alışkanlığı olarak hepimiz WhatsApp kullanıyoruz. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarına sunduğu en sevilen özelliklerden bir tanesi çıkartma paylaşmak. WhatsApp çıkartmaları sayesinde onlarca kelimelik duyguyu tek bir sticker ile göstermeniz mümkün.

WebTekno’da yer alan habere göre, bu özelliği doya doya kullanabilmeniz için WhatsApp, pek çok farklı çıkartma sunuyor. Hatta uygulama mağazalarından hazır çıkartma paketleri indirebiliyorsunuz. Tamam ama neden illa hazır görseller kullanmak zorunda olalım ki? Merak etmeyin, kendiniz için sticker oluşturabileceğiniz pek çok farklı mobil uygulama var. İşte WhatsApp çıkartma oluşturma için kullanabileceğiniz en iyi 10 çıkartma yapma uygulaması ve öne çıkan özellikleri…

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR GENİŞ ARŞİV: STİCKER.LY - STİCKER MAKER

Sticker.ly - Sticker Maker mobil uygulaması, kullanıcılarına en geniş WhatsApp çıkartma arşivlerinden bir tanesini sunuyor. Milyonlarca sticker arasından size en uygun olanı seçebileceğiniz gibi kendinizinkini de yapabiliyorsunuz. Önce paketiniz için bir isim belirleyin. Ardından fotoğraflarınızı keserek kendi çıkartmanızın temelini oluşturun, yazılar ve karakterlerle süsleyin; işte hazır.

KIRPIN VE SÜSLEYİN: STİCKER MAKER

Tamamen size özel bir meme ya da çıkartma arıyorsanız Sticker maker mobil uygulaması tam size göre. Cihazınızdaki yüklü olan herhangi bir fotoğraftan kendi çıkartmanızı oluşturmanız mümkün. Çıkartma yapmak istediğiniz fotoğrafı seçtikten sonra güzelce kırpın, sayısız karakter ile özelleştirerek benzersiz hale getirin ve WhatsApp konuşmalarında kullanmaya hemen başlayın.

KOMİK SÜSLEMELERİ KULLANIN: STİCKİFY STİCKER MAKER

Stickify Sticker Maker mobil uygulaması ile WhatsApp etiketlerinizi düzenleyebilir, GIF ve videolardan çıkartma yapabilir, kırpma ve silgi aracıyla fotoğraflarınızı arka planını silebilir, özel yapı tipleri ile çıkartmalarınızı özelleştirebilir, komik süslemeler kullanarak çıkartmalarınızı en eğlenceli hale getirebilir ve oluşturduğunuz çıkartmaları ayrı paketlerde düzenleyerek dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Oluşturduğunuz çıkartma paketlerini arkadaşlarınızla paylaşmanız da mümkün.

ZENGİN METİN OLUŞTURMA ARACI: STİCKER MAKER FOR WHATSAPP

Uygulama mağazalarındaki en zengin metin oluşturma düzenleyicisine sahip olduğunu söyleyen Sticker Maker for WhatsApp mobil uygulaması, basit ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor. Uygulama üzerinden dilediğiniz fotoğraf ya da videoyu keserek kendi çıkartmanızın ilk adımını attıktan sonra düzenleme araçlarınızı kullanarak onları en eğlenceli hale getirebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda pek çok hazır çıkartma da sunuyor.

TELEGRAM’DA DA KULLANABİLİRSİNİZ: STİCKER FOR WHATSAPP

Adı Sticker for WhatsApp olsa da bu uygulama üzerinden hazırladığınız tüm çıkartmaları Telegram anlık mesajlaşma uygulamasında da kullanabiliyorsunuz. Galerinizdeki hangi formatta olursa olsun bir görseli alarak kırptıktan sonra metin etiketleri üzerinden yazılar ekleyin, süslemeleri kullanarak çıkartmanızı en eğlenceli hale getirin ve bunlara çok daha kolay bir şekilde ulaşmak için özel paketler oluşturun. Aynı zamanda oluşturduğunuz çıkartma paketlerini arkadaşlarınızla paylaşarak onların da kullanmasını sağlayabilirsiniz.

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ: ZİPO ÖZEL ÇIKARTMA OLUŞTUR

Zipo Özel çıkartma oluştur mobil uygulaması, kolay ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde ben bu işlerden anlamam diyenlerin bile kolayca kendi çıkartmalarını oluşturabileceğini söylüyor. Hatta bu konuda bir dakika gibi iddialı bir süre bile veriyor. Hazır tasarımları sayesinde çıkartma yapmak istediğiniz görseli seçtikten sonra oluşturucu aracını kullanarak hızla kendi çıkartmanızı özelleştirebilirsiniz. Üstelik oluşturduğunuz çıkartma paketlerini arkadaşlarınızla paylaşmanız da mümkün.

PEK ÇOK FARKLI FORMATI DESTEKLİYOR: TRUSTED TOOLS STİCKER MAKER FOR WHATSAPP

Trusted Tools Sticker Maker for WhatsApp mobil uygulamasının en dikkat çeken özelliği, pek çok farklı dosya formatındaki görseli destekliyor olması. Tek dokunuşla kendi çıkartmalarınızı yapabileceğiniz uygulama üzerinden oluşturduğunuz çıkartmaları özel paketlerde kategorize edin, bu paketleri arkadaşlarınızla paylaşın ve bunların hepsini uygulamada saklayın. Üstelik tüm çıkartmalarınız HD kalitesinde oluşturuluyor.

KONUŞMALARINIZI CANLANDIRIN: HAREKETLİ ÇIKARTMA YAPICI FSM

Hareketli Çıkartma Yapıcı FSM mobil uygulaması, adından da anlaşılacağı üzere kullanıcılarına durağan görüntüler yerine cıvıl cıvıl çıkartmalar yapma imkanı sunuyor. Galerinizde bulunan GIF, video ve fotoğraflardan çıkartma oluşturabileceğiniz gibi GIPHY platformunda bulunan GIF’leri kullanarak da kendi çıkartmalarınızı yapabilir ve araçlarını kullanarak dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Üstelik oluşturduğunuz çıkartma paketlerini arkadaşlarınızla paylaşmanız da mümkün.

SINIR YOK: PHOTO COLLAGE & STİCKER MAKER FOR WHATSAPP

Photo Collage & Sticker Maker for WhatsApp mobil uygulaması üzerinden kendi meme ve çıkartmalarınızı oluşturabilir, özel araçları sayesinde görsellerinizi kırpabilir, özel emojiler ve metinler kullanarak bunları özelleştirebilir, hazırladığınız çıkartmaların üzerine çizim yapabilirsiniz. Üstelik uygulama ile sınırsız çıkartma oluşturabiliyorsunuz.

SIK SIK GÜNCELLENEN ARŞİV: STİCKER MAKER-CREATE STİCKERS

Sticker Maker-Create stickers mobil uygulaması, kullanıcılarına sunduğu araçları sık sık güncellemesi ile dikkat çekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra çıkartma yapmak istediğiniz görseli seçin, dilediğiniz gibi kırpın, çıkartma yapıcı aracını kullanarak oluşturduğunuz görseli özelleştirin, WhatsApp uygulamasına aktarın ve dilediğiniz gibi kullanmaya başlayın. Üstelik oluşturduğunuz çıkartma paketlerini arkadaşlarınızla paylaşmanız da mümkün.