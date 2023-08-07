WhatsApp ile ilgili ilk defa duyacağınız bilgiler

WhatsApp’la ilgili her gün yeni özellikler ortaya çıkarken ilk defa duyulabilecek bilgiler de ortaya çıktı.

İLK BAŞTA ÜCRETLİYDİ

Shiftdete’de yer alan bilgilere göre, 2019’un Kasım ayında çıkış yapan WhatsApp, ilk 1 yıl boyunca ücretsiz kullanım sunuyordu. Daha sonrasında kullanmaya devam edebilmek içinse tek seferlik olacak şekilde 1 dolar ücret ödenmesi gerekiyordu. Tabii günümüzde herkesin ücretsiz kullanabileceği bu uygulamanın o dönemlerde paralı olması, tercih edilmemesine neden oluyordu. Uygulama daha sonra tamamen ücretsiz hale getirildi.

WHATSAPP HİÇBİR ŞEKİLDE REKLAM GÖSTERMEDİ

Meta’nın sahip olduğu Instagram ve Facebook’ta pek çok reklam gösteriliyorken, WhatsApp’ta ise bu durum tam tersine işliyor. Zira hiçbir şekilde reklam gösterilmiyor.

BAZI ÜLKELERDE YASAKLI

Dünyanın dört bir yanında hizmet veren WhatsApp’ın yasaklı olduğu bazı ülkeler var. Bu ülkeler sırasıyla Çin, İran, Kuzey Kore, Eritre, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Vietnam, Kamboçya ve Myanmar. Söz konusu ülkelerin neredeyse hepsinin WhatsApp’ı yasaklamak için sundukları gerekçe ise casusluk yapıldığına dair şüphelerdi. Bu gerekçe, özellikle Kuzey Kore ve İran gibi baskıcı hükümete sahip ülkelerde, çeşitli düşüncelere yol açıyor.

GOOGLE WHATSAPP’I SATIN ALMAK İSTEDİ

Teknoloji devi Google, 2014 yılında WhatsApp’ı 10 milyar dolar karşılığında satın almak için şirketin kapısını çaldı. Ancak kurucular, bu teklifin yetersiz olduğunu ve uygulamanın değerini karşılamadığını düşünerek reddetti.

Aynı yılın şubat ayında Facebook ise Google’dan neredeyse iki kat daha yüksek teklif vererek, WhatsApp’ı 19.4 milyar dolar karşılığında bünyesine aldı. Google’ın istenen teklifi sunmayarak şirketi satın almadığından pişman olup olmadığı ise oldukça merak konusu.

İSMİ

Uygulamanın adının neden WhatsApp olduğunu daha önce hiç merak ettiniz mi? Şirket, bu ad için “Naber?” anlamına gelen “What’s Up?” İngilizce kelimelerinden esinlendi. Bu da kullanıcıların uygulama sayesinde arkadaşları ile kolayca sohbet edebileceği mesajını veriyordu.