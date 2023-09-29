Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı. Bebek katiline methiyeler düzmüştü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında terör örgütü PKK'nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı. Bebek katiline methiyeler düzmüştü

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı.

omerocalan.jpgKonuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"28.Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın 29.09.2023 tarihinde 'Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz' temalı programa katılarak, 'Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için mücadele etmekteyiz, mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecektir.' şeklinde sözler söylediği ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığı tespit edilmiş olup, bahse konu açıklamaların 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

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