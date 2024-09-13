Şanlıurfa'da 10 meclis üyesi daha Yeniden Refah'tan istifa etti

Haliliye Belediyesi'nde Yeniden Refah'ta 10 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yeniden Refah'tan istifa eden meclis üyelerinden Erdal Deniz, "Haliliye meclis üyeleri olarak Yeniden Refah Partisinden istifa ederek, halkımızın bizi görmek istediği yerde yani bu kutlu yola birlikte çıktığımız B.Ş.B Başkanımız Sn M. Kasım Gülpınar'ın yanında bağımsız olarak görevimizi yürüteceğiz. Şehrimiz için hayırlı olması dilerim" dedi.

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Şanlıurfa'da Yeniden Refah'tan istifa eden meclis üyeleri şu şekilde:

Cuma Demir, İbrahim Felhan, Ahmet Oruç, Zeynel Tavaş, M.Salih Kırmızı, Seyfettin Demir, Hamza Çiftçi, Hikmet Dolap ve Mahmut Keskinbıçak.

Son istifalarla birlikte Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden meclis üyesi sayısı 26 oldu.