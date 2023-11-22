Şanlıurfa’da 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Şanlıurfa’da 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa’da 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması ve ruhsatsız sahte gıda üretiminin engellenmesi çerçevesinde sahte zeytinyağı üretimi ve depolanması yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 3 bin 400 çeşitli markalarda 5 litre teneke, ambalajlarda 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı, 3 bin 850 adet 1 litrelik şişe ile 11 bin adet 5 litrelik doluma hazır boş teneke ve dolum malzemeleri ele geçirildi. Olayda M.Y. adlı şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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