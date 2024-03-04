Şanlıurfa'da 12 suç makinesi yakayı ele verdi

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından şehrin genelinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için aranan şahısların yakalanması, suçun önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından icra edilen uygulamalarda, 14 bin 851 şahıs sorgulandı ve 2 bin 864 araç detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen denetimler sonucunda, aranan 12 şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.