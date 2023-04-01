Şanlıurfa'da göçük altında kalan dört işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yer altı elektrik onarım çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı.

Yer altından geçen elektrik hattının tamiri için kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında 4 işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan 4 işçi ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.