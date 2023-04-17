Şanlıurfa’da hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında sağlam raporlu apartmanın üzerine yıkıldı

Şanlıurfa’da kontrollü yıkım sırasında Öncel Apartmanı yanında bulunan sağlam raporlu Cevheri Apartmanı’nın üzerine yıkıldı.

Şanlıurfa’da hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında sağlam raporlu apartmanın üzerine yıkıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Şair Şevket Mahallesi’nde bulunan ve depremde ağır hasar alan Öncel Apartmanı’nın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. Ancak yıkım sırasında Öncel Apartmanı, yanında bulunan ve sağlam raporu bulunan Cevheri Apartmanı’nın üzerine yıkılarak ağır hasar oluşmasına neden oldu. CHP Şanlıurfa 2. Sıra Milletvekili Adayı Müslüm Akalın’ın da ev sahibi olduğu apartman kullanılamaz hale geldi. Akalın, konuyla ilgili şunları söyledi:

“MUHTEMELEN BİR DAHA AYAĞA KALDIRMASI ZOR GİBİ GÖRÜLÜYOR”

“Bu sabah Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Şair Şevket Mahallesi sınırları içerisindeki apartmanımız ki ismi Cevheri Apartmanı’dır. Bitişik taraftaki apartmanın yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde yıkılması operasyonu sırasında muhtemeldir ki bir ihmal ya da bir arıza sonucunda bina bizim tarafa meylederek olduğu gibi sağlam raporu bulunan Cevheri Apartmanı’nın üzerine yıkıldı. İçerisinde daha önceden yapılan araştırmalarda sağlam olarak tespiti yapılmış olan Cevheri Apartmanı içerisinde çok sayıda ailenin bütün eşyaları evin içerisinde duruyordu. Herkes bu kontrollü yıkımın bitmesini bekliyordu ki evlerine taşınıp, rahat bir şekilde oturabilsinler ama şu anda bu evlerin hepsi ağır hasar gördü. Kolonlar ciddi hasar gördü. Muhtemelen bir daha ayağa kaldırması zor gibi görülüyor. Teknik inceleme raporunu göreceğiz. Bu hadise sırasında zarar çok büyük, bana ait dairede kütüphanem, klimalar, eşyalar, dolaplar hepsi yok oldu diğer dairelerde de çok sayıda Urfalı ailenin eşyaları harap oldu ve yok oldu. Bunlarla ilgili elbette ki sorumluları tespit edip haklarında gerekli işlemin yapılmasını temin edeceğiz. Ama çok üzgünüz bizim 40 yıllık evimizin bu şekilde, kötü bir şekilde, yanlış bir şekilde işlem yapılması sonucunda, yıkılması sonucunda gerçekten çok üzüldük. Hepimize geçmiş olsun ama biz sonuç olarak bu işlemin bütün sonuçlarıyla takibini yapacağız.

“İŞLEMİ LİYAKATİ BULUNMAYAN KİMSELER TARAFINDAN YAPILAN BİR İŞLEM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Görünen çok açık ki burada işlemi, liyakati bulunmayan kimseler tarafından yapılan bir işlem olarak değerlendiriyoruz. Bunlarla ilgili de inşallah teknik raporu çıkınca gerekli işlemi yapacağız. Şu anda aktif olarak burasının sorumluluğunu yüklenen yok ama yasal olarak bu işi yapanlar, kurumsal olarak belli o bakımdan Valilik’ten telefon açıp ilgi gösterdiler ama henüz herhangi bir işlem yapılmadı, bilmiyoruz.”

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