Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı   

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda IŞİD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



