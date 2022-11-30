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Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı   

Şanlıurfa’da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.   

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 20:00
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Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı   

Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı   
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda IŞİD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

                                         

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