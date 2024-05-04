Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray arasındaki ilişkiyi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili ağır ifadeler kullanırken, "Sayın başkan beni iyi dinleyin! Söz konusu milli değerler ise bizi en son sorgulayacak kişilerden biri sizsiniz. İki telefonunuzda Bylock çıktı! Bize milli değerler hakkında konuşamazsınız" ifadelerini kullandı.

İmza süreciyle ilgili bilgiler veren, Riyad'daki Süper Kupa maçının oynanmaması sürecinde yaşananları anlatan, TFF'nin Türkiye'de en güvenilmez kurum olduğunu ileri süren Ali Koç, çarpıcı bir de iddiada bulundu.

Koç'un sözleri şöyle:

"Kindar bir başkan var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile ilgili girdiği polemikte olayı kişiselleştirdi. Birçok kez arayı bulmaya çalıştım, olmadı. Beşiktaş'a gösterdiği muamele... Amirimiz TFF. Seviyorum sevmiyorumla futbolu yönetemez. Standart içinde muamele göstermesi lazım. Beşiktaş olayında gördük ki kindar biri.

Galatasaray ile arasında garip bir ilişki var. Kendilerine söylüyorum. Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı'na 'Sizin kavganız kayıkçı kavgası' diyorum."