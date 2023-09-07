Şanlıurfa'da kebaplar artık euro ile satılıyor. Utanın!

Yüksek döviz kuru nedeniyle her gün etiket değiştiren esnaf, çareyi euro ile döner satmakta buldu.

Şanlıurfa'da kebaplar artık euro ile satılıyor. Utanın!

Dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip olan Türkiye'de, vatandaşlar kazançlarını korumak için yeni bir yöntem keşfediyor. Son olarak, Şanlıurfa'da artan maliyetler ve TL'nin değerindeki oynaklıktan mustarip olan bir esnaf, çareyi euroda buldu.

UrfaPusula'nın haberine göre; Şanlıurfa'da "Kirvenin Yeri" isimli dönercinin sahibi, artan maliyetler nedeniyle TL'yi tedavülden kaldırdı. Her geçen gün etiket değiştirmeye euro endeksli fiyat tarifesiyle çare bulan esnaf, tavuk dürümü 1 euro, ciğer dürümü ise 2 euroya satmaya başladı.

Fiyatlandırmada TL'yi bırakıp euroya geçen esnaf, yeni listeyi ise dükkanın kapısına astı. İşte yeni döner dürüm fiyatları:

  • Ciğer dürüm: 2 euro
  • Yürek dürüm: 1 euro
  • Dalak dürüm: 1 euro
  • İncik dürüm: 1 euro
  • Tavuk dürüm: 1 euro
  • Acılı adana dürüm: 1 euro
  • Sade kebap dürüm: 1 euro
  • Sade tavuk dürüm: 1 euro

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