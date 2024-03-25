Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 yaralı
Şanlıurfa’da, bir akaryakıt istasyonunda müşteri ve çalışanlar arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Muhsin Melik (33) ile Ahmet Kırıkçı (36) yaralandı.

Şanlıurfa’nın Sırrın Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, İddiaya göre, yakıt almaya motosiklet ile gelen bir şahıs ve görevli arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahdan çıkan kurşunlar akaryakıt istasyonunda görevli Muhsin Melik ve Ahmet Kırıkçı’ya isabet etti.

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OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralanan 2 kişi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için inceleme başlattı.

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