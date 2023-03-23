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Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:35
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Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücü Emin Ergün'ü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
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Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak sürücüsüyle gözden kaybolan tırla ilgili çalışmalara, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede devam ediliyor.

Aralarında Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, çalışmalara destek veriyor.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında dün tırın dorsesine ulaşılmıştı.

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