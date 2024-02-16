Şanlıurfa'da yine sel felaketi. Hastaneyi su bastı. 17 vatandaşın can verdiği sel felaketinden ders alınmadı

Ramazan Süzen
Şanlıurfa'da yine sel felaketi. Hastaneyi su bastı. 17 vatandaşın can verdiği sel felaketinden ders alınmadı
Şanlıurfa’da 2 gündür meydana gelen sellerde karayollarını, evleri, iş yerleri ve hastaneleri sel bastı. Geçen yıl ise 17 vatandaş yaşamını yitirmişti.

Şanlıurfa’da şiddetli sağanak meydana geldi. Sağanak nedeniyle birçok ev ve işyerlerini su bastı.

Çoban Deresi taşarken Şanlıurfa- Viranşehir karayolu tedbir amaçlı kapatıldı. 800 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni su bastı.

Karakoyun Deresi’nden akan suyun yüksekliği arttı. Dere kenarındaki istinat duvarın da geçen yılki selden kaynaklı hasarın onarılmadığı iddia edildi.

Sel nedeniyle Şanlıurfa’da büyük bir tahribat oluştu.

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KARAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 20- 66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

GEÇEN YIL 17 CAN HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa’da büyük bir sel meydana geldi. Sel felaketinde 17 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl da aynı hastaneyi su basmıştı.

Arama kurtarma ekipleri selin ardından oluşan yığının altında demir sopalarla ceset aradı. 2023’te yaşanan bu manzara vatandaşları isyan ettirmişti.

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