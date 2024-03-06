Şanlıurfa'da 'Torbacı' Operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da 'Torbacı' Operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da polis ekiplerinin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 20 adrese baskın yapıldı ve 18 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemeler hakkında detayları paylaştı. Vali Şıldak'ın açıklamasına göre, yapılan aramalarda 215 gram bonzai, 99 gram esrar, 33 gram metamfetamin, 2,57 gram eroin, 8 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

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