17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şanlıurfa’da trafoda patlama

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı patlama meydana geldi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:37
Takip Et

Şanlıurfa’da trafoda korkutan yangın

Şanlıurfa’da trafoda patlama
+
Aa
-

Şanlıurfa’da aşırı yüklenme sonucu trafoda yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Mahallede dün akşam saatlerinde trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Havai fişek görüntüsünü andıran patlama, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
4
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
5
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
6
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
7
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿Ton balığının tonlarca var
﻿Ton balığının tonlarca var
﻿Ton balığının tonlarca var
﻿Göbeklitepe Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
﻿Göbeklitepe Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
﻿Göbeklitepe Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
﻿Adliye otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga! İki avukat gözaltında
﻿Adliye otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga! İki avukat gözaltında
﻿Adliye otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga! İki avukat gözaltında
﻿Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.