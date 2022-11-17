Şanlıurfa’da trafoda patlama

Şanlıurfa’da aşırı yüklenme sonucu trafoda yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Mahallede dün akşam saatlerinde trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Havai fişek görüntüsünü andıran patlama, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.
(Kaynak: İHA)
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