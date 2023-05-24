Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 101 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik jandarma ve emniyet ekiplerinin katılımıyla düzenlenen "Kökünü Kurutma-4" uyuşturucu operasyonunda 101 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 101 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik 101 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"Kökünü Kurutma-4" operasyonunda adreslere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, dedektör köpekler yardımıyla arama yaptı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Valilikte operasyona ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun gerçekleştirildiğini söyledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla büyük ve başarılı bir operasyonu tamamladığını vurgulayan Ayhan, "Bu operasyonda 11 kilo 263 gram metamfetamin, 14 kilo 506 gram esrar, 204 captagon hap, 113 gram kokain, 326 gram kenevir tohumu, 163 kilo 450 gram skunk, 12 kilo 654 gram eroin, bin 613 ecstasy hap, 5 kalaşnikof, 20 ruhsatsız tüfek, 38 ruhsatsız tabanca, 2 bin 266 paket gümrük kaçağı sigara, 55 kilo kaçak çay, 9 tarihi eser yakalanmıştır. Bugün yapılan operasyonda 101 şüpheli yakalanmıştır." diye konuştu.

Ayhan, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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