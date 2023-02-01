1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şanlıurfa’da yoğun sis etkili oldu

Şanlıurfa'da gece saatlerinden beri etkili olan yoğun sis, sabahta etkisini sürdürdü. 

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:19
Takip Et

Şanlıurfa’da yoğun sis

Şanlıurfa’da yoğun sis etkili oldu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sis ile karşılaştı. Gece etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis bulutu şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını açarak ilerledi.

Sis etkili olmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
2
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
3
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
4
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
6
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
7
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı
﻿FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı
﻿FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapsi bulunan şahıs yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.