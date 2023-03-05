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Depremin vurduğu Şanlıurfaspor ilk maçında 11 gol attı

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor, 11 Nisan Stadyumunda Tarsus İdmayurdu'nu konuk etti. Mücadelede 11-0 sona erdi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:53
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Şanlıurfaspor Tarsus İdmayurdu'nu 11-0 yendi

Depremin vurduğu Şanlıurfaspor ilk maçında 11 gol attı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen ara sona erdi.
Şanlıurfaspor sahasında Tarsus İdmayurdu'nu konuk etti.

Beyaz Grupta zirveyi ve düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasını Trabzon bölgesinden B Klasman hakemi Sinan Özcan yaparken Özcan’ın yardımcılıklarını ise Metin Yalçın ve Zafer Gayretli yaptı.
11 Nisan Stadyumunda karşılaşmaya hızlı başlayan Şanlıurfaspor, 2.dakikada Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra baskısının sürdüren sarı yeşilli ekip, 8.dakikada Kemal Rüzgar'ın penaltıdan attığı golle 2- 0 öne geçti.

Tarsus karşısında karşılaşmaya iyi başlayan sarı yeşilliler 10.dakikada Adem Eren Kabak ile 3. golü buldu.

3.golden sonra baskısını sürdüren Şanlıurfaspor, Kemal Rüzgar ile 4. golü buldu. Rüzgarın takımın 4.golünü kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Tarsus karşısında baskısını sürdüren Şanlıurfaspor, Adem Eren Kabak'ın attığı golle 5-0 öne geçti. Kabak bu golle kendisinin ikinci golünü attı.

Şanlıurfaspor'da Mert Çapar, 36.dakikada kendisinin ikinci takımının altıncı golünü kaydetti.

40.dakikada sahneye çıkan Behlül Aydın, takımın 7.golünü atarak farkı iyice açtı.

11 Nisan Stadyumunda karşılaşmanın ilk yarısı 7-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

46': Şanlıurfaspor ikinci yarıya iki değişiklik ile başladı.
Seyit Gazanfer ve Mustafa Durak'ın yerine Enes Tubluk ile Yakup Alkan oyunda.

İkinci yarıya etkili başlayan Şanlıurfa temsilcisi gollerine kaldığı yerden devam etti.
49.dakikada Bünyamin Balat ile durum 8-0 oldu. Bu golden sonra baskısını devam ettiren Şanlıurfaspor Yakup Alkan ile 51.dakikada 9-0 öne geçti. Rakip takım Şanlıurfaspor karşısında varlık gösteremedi.

55.dakikada Bünyamin Balat kendisinin ikinci golünü takımın 10.golünü atma başarısı gösterdi. 

74': Şanlıurfaspor, Bünyamin Balat'ın attığı golle 11-0 öne geçti. Balat bu golle hat trick yaptı.
 

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