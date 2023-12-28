Şans oyunlarında yüzde 50’lik kıyak. Sakın yanlış anlamayın size değil oynatanlara kıyak

Kaynak: Haber Merkezi
Şans oyunlarında yüzde 50’lik kıyak. Sakın yanlış anlamayın size değil oynatanlara kıyak
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, şans oyunlarından alınan vergide indirim yapıldı. Ancak vergi oranında yapılan değişiklik şans ücretlerine değil oynatanlara yansıyacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’nin bugünkü kararına göre, şans oyunlarında indirime gidildi.

Bahis, at yarışları ve diğer şans oyunlarında alınan vergide indirim yapılarak yüzde 50 oranında düşüş yapıldı.

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 10’dan yüzde 5’e indirildi,

At yarışlarından alınan vergi oranı yüzde 14'ten yüzde 7'ye, düşürüldü,

Diğer şans oyunlarından alınan vergi yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Yayımlanan karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ancak şans oyunlarında indirim yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken oynayanlara değil de oynatanlara yani ( satış yapanlara) indirim yapılacağı da iddialar arasında.

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EYLÜL AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan Eylül ayında Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarının kolon ücretlerine yüzde 50 zam gelmişti.

Süper Loto'nun kolonu 6 liradan 10 liraya çıktı. Şans Topunun da kolonu 4 liradan 5 liraya çıktı. Sayısal Loto 6 liradan 9 liraya yükseldi.

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