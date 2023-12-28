Katma değerli ihracatın 'anahtarı' tasarımda. Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması sonuçları belli oldu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği İTHIB'in düzendeği Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım yarışması ithalatta katma değerli ihracatın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kumaş sektöründe geleceğinin tasarımdan geçtiğini belirten İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, İhracat birim fiyatlarının Türk kumaşının marka olduğunu gösterdiğini ifade ederek, katma değerli ihracatın anahtarının tasarım olduğunu söyledi.

Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nın kazananları törenle açıkladı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda davetli katıldı.

Yarışmada Seçil San birincilik ve Singer özel ödülü, Gülşah Yılmaz ikincilik, Arife Gedik üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. İpekyol özel ödülünün sahibi ise Betül Tezcan oldu. Singer de tüm finalistlere dikiş makinesi hediye etti. Yarışmada ikinci olan Gülşah Yılmaz, ödülünü salonda bulunan kızını sahneye davet ederek aldı.

Ticaret Bakanlığı himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda davetli katıldı.

KATMA DEĞERLİ İHRACATIN ANAHTARI

Türk tekstil sektörü olarak 2023 yılının sonunda ihracatı bir önceki yıl da olduğu gibi 13 milyar dolarla tamamlamayı hedeflediklerini belirten Ahmet Öksüz, konuşmasında ‘Dünya ölçüsünde başarı, en iyi kumaşı dokumak değil. En iyi kumaştan en iyi giysiyi yapabilmek de değil. Başarı, en iyi kumaşı, en iyi çizime göre giysi haline getirip, buna bir marka takarak, çok yüksek bir katma değer yaratmak. Şimdi artık başarının ölçüsü, dünya ölçüşü’ şeklindeki Merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın sözlerine atıfta bulundu