Yeni asgari ücretin ilk öpücük haberi geldi. Ehliyet ve yeni kimlik ücretleri belli oldu

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Yeni asgari ücretin ilk öpücük haberi geldi. Ehliyet ve yeni kimlik ücretleri belli oldu
Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport defter ücretlerinde uygulanacak zamlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Zamlar 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

Zam...Zam...Zam...Asgari ücret dün artırıldı 17 Bin 2 TL'ye çıkarıldı. İşte o zam dün açıklanırken, moral bozan bir haber ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport defter ücretleri zamlandı.

2024 yılında uygulanacak değerli kağıtların ücretleri tek tek belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Noter kağıdı ve beyanname ücreti için 1 Ocak gününden itibaren 87 lira alınacak. Protesto, vakaletname resen senet bedelinin fiyatı ise 174 liraya çıkarıldı. Pasaport defter bedeli 790 TL'lik bir meblağa ulaşırken, ikamet izin kağıdı bedeli ise 565 liraya çıktı.

Doğum ve değiştirme nedeniyle verilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları 130 liraya çıktı. Kimliğinizi kaybeder ve yeniden Türkiye Cumhuriyeti kimliği çıkarmak isterseniz o 130 liralık ücret iki katlanacak 260 liralık bir ücret ödenecek. Nikah kıyıp, evlilik cüzdanı yani aile cüzdanı almak da zamlandı, 705 liraya çıktı. sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira olurken, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.

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