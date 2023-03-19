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  • Dünyaca ünlü rap yıldızı erotik pozlarla ne amaçladığını açıkladı. Sansürsüz içerikler paylaşacağının sözünü vermişti

Dünyaca ünlü rap yıldızı erotik pozlarla ne amaçladığını açıkladı. Sansürsüz içerikler paylaşacağının sözünü vermişti

Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea Onlyfans sitesinden cesur paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Ünlü isim OnlyFans kazancını "arabalar, tekneler ve elmaslar" için harcadığıyla övünüyor.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:22
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Sansürsüz içerikler paylaşacağının sözünü vermişti. Dünyaca ünlü rap yıldızı Iggy Azalea erotik pozlarla ne amaçladığını açıkladı.

Dünyaca ünlü rap yıldızı erotik pozlarla ne amaçladığını açıkladı. Sansürsüz içerikler paylaşacağının sözünü vermişti
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İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü rapçi Iggy Azalea OnlyFans'ı eleştirip ardından da geri adım atmıştı. Ünlü rapçi, OnlyFans abonelerine "hiç çekinmeden sansürsüz içerikler paylaşacağının" sözünü vermişti.

Iggy Azalea, OnlyFans kazancını "arabalar, tekneler ve elmaslar" için harcadığıyla övündü.

Yetişkinlere yönelik web sitesinde milyonlar kazandıktan sonra tek amacının "daha da zengin olmak" olduğunu kabul eden kıvrımlı isim erotik pozların dozunu arttıracağının mesajını da verdi. Azalea açıklamasında "Parayı arabalara, teknelere ve elmaslara harcıyorum. Ve ben de bu konuda kötü hissetmiyorum" dedi. 

Rapçi ayrıca şu anki tek planının ''benim daha zengin olmam'' olduğunu söyledi.

 

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