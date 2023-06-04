Şantiyede korku dolu anlar! İnşaat halindeki köprü sulara gömüldü

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yapım aşamasındaki köprü çöktü.

Şantiyede korku dolu anlar! İnşaat halindeki köprü sulara gömüldü

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Bhagalpur bölgesinde yapım aşamasındaki Aguwani-Sultanganj Köprüsü çöktü.

Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

KÖPRÜNÜN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kasım ya da aralık ayında açılması beklenen köprü ile Ganga Nehri üzerinden Khagaria ve Bhagalpur bölgeleri birbirine bağlanacaktı. Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köprünün çöktüğü anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl nisan ayında da köprünün bir kısmında çökme meydana gelmişti.

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