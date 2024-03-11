Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı

İddiaya göre genç kız yıllardır kendisini taciz edip takıntı haline getiren Halil İbrahim Ç. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı, şikayetçi oldu şahıs hapse dahi girdi ama takıntısı bir türlü geçmemesi gündem oldu.

Son olarak genç kızın annesine ulaşan gözü dönmüş sapık iddiaya göre anneye; “Evinizi biliyorum, kızına ve sana tecavüz edip öldüreceğim” sözleriyle tehdit etti.

Aynı kişinin geçtiğimiz yıllarda yaptığı tacizlerinde de bahseden Hazal Özçimenoğlu konuştu;

“Bana biz seninle hayalimde evliyiz 3 çocuğumuz var. Gibi akıl almaz şeyler söylüyordu. Korkuyorum. Ölmek istemiyorum.”

“TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRECEĞİM”

"17 yaşımdan beri hiçbir bağım olmadığı halde beni takıntı haline getirip taciz eden "Halil İbrahim Ç." kişisinden birçok kez şikâyette bulundum. Birçok defa uzaklaştırma kararı aldırdım ve şikayetlerim sonucunda suçlu bulundu. Hapisten çıktıktan sonra tekrar tekrar bana ulaşmaya çalışan, numaramı değiştirdiğim için uzun zamandır bana ulaşamayan ulaşamadıkça bana kin ve nefret besleyen bu şahıs dün gece anneme ulaşarak "Evinizi biliyorum, evinizi yakacağım, kızına ve sana tecavüz edip öldüreceğim" diyerek ailemi ve beni öldürmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.