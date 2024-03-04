Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesi pes artık dedirtti

24 yaşındaki TikTok fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki silahla poz verip, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Kanko’nun silahla verdiği pozlar sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki çekti. Gelen tepkileri ihbar kabul eden polis ekipleri, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Aleyna Kanko, polis ekiplerine verdiği ifade de görüntülerin eski olduğunu iddia ederek ''Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” ifadelerini kullandı.
Sorgusu tamamlanan Kanko, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.