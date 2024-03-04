Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesi pes artık dedirtti

Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesi pes artık dedirtti
Kaynak: DHA
Adana'da arkadaşına ait lüks bir otomobilde silahla poz veren 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı.
1/4
Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesi pes artık dedirtti 1

24 yaşındaki TikTok fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki silahla poz verip, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

2/4
Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesi pes artık dedirtti 2

Kanko’nun silahla verdiği pozlar sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki çekti. Gelen tepkileri ihbar kabul eden polis ekipleri, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

3/4
Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesi pes artık dedirtti 3

Aleyna Kanko, polis ekiplerine verdiği ifade de görüntülerin eski olduğunu iddia ederek ''Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” ifadelerini kullandı.

4/4
Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesi pes artık dedirtti 4

Sorgusu tamamlanan Kanko, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
Estetik ameliyat oldu Bir gün sonra otelde öldü İsveçli aile hukuk savaşı başlattı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu
Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu
Van Gölü’nde alarma geçiren gelişme! Kayboluyor…
Van Gölü’nde alarma geçiren gelişme! Kayboluyor…
Ehliyetlerde tarihi değişiklik yapıldı. Tüm sürücüler için bu şart resmen kaldırıldı
Ehliyetlerde tarihi değişiklik yapıldı. Tüm sürücüler için bu şart resmen kaldırıldı
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi
Ev temizliğinde hayat kurtaracak tüyolar. 10 adımda daha çabuk bitireceksiniz
Ev temizliğinde hayat kurtaracak tüyolar. 10 adımda daha çabuk bitireceksiniz
Soyunma kabinlerindeki aynalara dikkat! Rus kadın tek tek görüntüledi
Soyunma kabinlerindeki aynalara dikkat! Rus kadın tek tek görüntüledi