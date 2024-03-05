Fenomen Aleyna poz verdi polis alarma geçti

Kaynak: İHA
Fenomen Aleyna poz verdi polis alarma geçti
Adana'da lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti.

Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyledi.

Kanko “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” savunması yaptı. Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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