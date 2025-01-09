Arkadaş ben merak ediyorum, emeklilerin emekçilerin maaşlarını geleceklerini, hayatlarını şekillendiren insanların hiç mi vicdanı kalmadı.

2025 senesinde 2024’e göre kamu giderleri % 81.3 yükselemiş, yeniden değerleme artışı % 43.93 olmuş, kira artış oranı % 58. Eee asgari ücretli ne kadar zam aldı, % 30. Emekli daha da kötü, % 15. Yahu arkadaş hiç mi vicdanınız sızlamıyor, böyle bir kararı imzalarken hiç mi içiniz titremiyor. Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz?

Son 5 yıla oranla, tam 12 kat fazla vergi veriyoruz, ama kamudan aldığımız mal ve hizmet her sene daha pahalılaşıyor ve kalitesi düşüyor.

Sağlıkta bir randevu alın bakalım ne zamana verecek, hadi aldınız, orada insanlardan bıkmış bir doktor kardeşimizin umursamaz tavırları. Geçmediğiniz otoyola, gitmediğiniz tünele ödediğiniz para ve sanki bu ülkeye fazlalıkmış muamelesi görmek.

Bu ülkeye sayısız projeler kazandırdığını anlatmaya çalışan AKP iktidarının yaptığı projelere bir bakalım.

Zafer Havalimanı verilen yolcu garantisi, 329.433 yolcu, gerçekleşen yolcu sayısı 13.075. Yüzde % 96’lık sapma. Bana göre bu sapma değil, dolandırıcılık resmen.

Çanakkale Köprüsü verilen geçiş garantisi 16 milyon 425 bin, gerçekleşen sayısı 2 milyon 684 bin. Sapma oranı % 84.

İstanbul havalimanı maliyet 10 milyar dolar, verilen işletme süresi 25 yıl. Şirketin senelik geliri 2-3 milyar dolar. Kötüsünden hesap edilse 10 milyar dolar millete mal olacak bir proje 50 milyar dolara mal olacak.

Sonra emekliye para yok, emekçiye para yok, garibana para yok, fakir fukaraya para yok.

Bu kamu özel işbirliği projelerine 2024 senesinde ödeyeceğimiz rakam 164 milyar lira.

2025 seneinde bu rakam 202.2 milyar lira oldu. Arkadaş sürekli sabır istediğiniz, açlıkla yönetmeye çalıştığınız millet kadar bu yüzmilyarlarca dolar iş verdiğiniz firmalardan sabır isteyebiliyor musunuz?

Yeniden değerleme artışının % 43.93 olduğu bir yerde asgari ücrete % 30 zam yaparsan, verdiğin artışın % 50’sini geri alıyorsun demektir. Ne anladım ben bu artıştan.

Emekli daha da kötü. Düşün ki; 12.500 lira maaşı olup da, 10.000 liralık bir evde hasbelkader oturan emeklinin 2025 kira hesabına bir göz atalım.

10.000 liralık kira oldu size 15.800 oldu, emekli maaşı, 14.469 lira.15.972 bin ekside sadece KİRA OLARAK.

Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, nasıl yaşayacak hiç düşündünüz mü.

Devletin her kademesinde bu milletin alınterinden verdikleri vergi ile saltanat yaşayan insanların hiç mi vicdanı sızlamıyor kardeşim, kuldan utanmıyorsunuz, Allah’tan da mı korkmuyorsunuz?

Biz fakiri enflasyona ezdirmeyeceğiz diyenler nerede, biz fakirin hizmetkarıyız diyenler nerede ?

Bu ülkede covid zamanında kendi bakanlığına fahiş fiyatla dezenfektan satan bakan hakkında soruşturma açıldı mı, hayır. Fahiş fiyatla aşı veren hakkında açıldı mı, hayır. Arkadaş hem bizim vergilerimizle oturduğun koltuktan maaş alacaksın, hem de bu koltuğun yetkisini kullanarak, ticari bir kar elde edeceksin ve bu karşılıksız kalacak, iyi iş.

AKP başa geldiğinde, kamuda çalışan personel sayısı 2 milyon 175 binken, şimdi 5.3 milyona çıktı. Özel sektörde istihdam % 35 artarken, kamuda istihdam % 145 arttı. 2025 senesinde bu kamu personelinin maaşı tam 4.2 trilyon lira. Tabiki büyük çoğunluğu hak ederek kazansa da aralarında ATM çalışanı yok mu sanıyorsunuz, bir bürokratın eşi, kardeşi, dayısı yok mu sanıyorsunuz .

Etinden kemiğinden bu denli faydalanan canım ülkemin ezileni bu kadar yükü sırtında taşıyan emekli ve emekçi, gariban halk..

22 yıl boyunca topladığı trilyon dolar karşılığında bırakın yeni yerler yeni projeler kazandırmayı eskileri bile elimizde tutamadık, haraç mezat sattık..

2B arazileri kanunla yasalaştırıp sattık, 62 milyarlık özelleştirme yaptık, ve son 5 yıldır bu sıkıntıyı çekmemizin sebebi artık ne satacak ne savacak bir şey kalmadı.

Spor il müdürlüğü cari kalemleri 92 kat artmış 2017’den beri. Arkadaş hiç mi denetleyen yok, hiç mi bu para nereye gidiyor diye soran yok.

Sonra emekliye para yok. Bu kadar talana verilene bile şükreder olacağız neredeyse!..