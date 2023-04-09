Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'de alınan 4-2'lik Beşiktaş derbi mağlubiyeti sonrası, taraftarlar isyan etmiş ve yönetimi istifaya çağırmıştı.

Ayrıca oyuncularda protesto edilmişti.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, Fenerbahçe taraftarına takıma destek olma çağrısında bulundu.

Cumhuriyet'e konuşan Saran'ın açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi nedeniyle yaşanan üzüntüyü ve hayal kırıklığını anlıyorum. Ancak futbolda böyle şeyler olabiliyor. Futbolcuları yuhalamak hiçbir işe yaramıyor, tam tersine zarar veriyor. Sezon devam ederken olacak iş değil bu. Gerçek taraftarlık futbolcuları yuhalamak değildir. Bu takım hepimizin. Fenerbahçe bu badireden de çıkar. Şampiyonluk şansımız halen var. Ayrıca basketbol ve voleybolda güzel sonuçlar alındığını unutmayalım"

BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

“Son günlerde başkan olmam için yoğun ilgi var. Fenerbahçe aşığı biri olarak bu işe seve seve soyunurum. Fakat şu ortamda konuşarak karıştırıcı biri olmak istemiyorum”