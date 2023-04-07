Fenerbahçe taraftarı Saadettin Saran'ı göreve çağırdı: Başkan olsana

Ali Koç yönetimiyle birlikte kupalar kazanma hedefinde olan Fenerbahçe taraftarı adeta başarıya hasret kaldı. Bir türlü gelmeyen şampiyonluklar, kaldırılamayan kupalar bardağı taşırmış durumda.

Son olarak hafta sonu oynanan derbi maçta sahasında Beşiktaş’a kaybeden ve şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’u istifaya davet etmişti.

Fenerbahçe taraftarları Ali Koç yerine ise başkan adaylarını belirlemiş görünüyor. Açılış için Kocaeli’ne giden Saadettin Saran taraftarların tezahüratları ve çiçeklerle karşılandı. Sarı lacivertli taraftarla Saadettin Saran’a yoğun sevgi gösterisinde bulunurken ‘’Fenerbahçe’ye başkan olsana tezahüratları yaparak ‘çare kongre Saran göreve’ pankartı açtılar.