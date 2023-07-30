Saraybosna'nın Bosna Savaşı'nda "dünyaya açılan" tek kapısı "umut tüneli" 30 yaşında

Bosna Hersek'in, 1 Mart 1992'de düzenlenen referandumda bağımsız bir devlet olmasının ardından 5 Nisan 1992'de Sırp birlikler tarafından kuşatılan Saraybosna, 3,5 yıl süren kanlı bir savaşa tanıklık etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bosna Savaşı'nın sembollerinden "Umut Tüneli", 4 ay 4 gün süren yoğun uğraşların ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı.

Saraybosnalıların "özgür dünyaya açılan kapısı" haline gelen tünelin üstündeki evin eski sahiplerinden Edis Kolar ve tünelin kazılışında çalışan Velid Softic, "Umut Tüneli"ni AA muhabirine anlattı.

Kolar, "1993'te buraya gelip babamdan, evimizi Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusuna (ARBİH) bir şey inşa edilmek üzere vermesini talep ettiler. Biz o zamanlarda buraya bir tünel yapılacağını biliyorduk. Evimizi ve arsamızı vermemizi talep edenler arasında tünel projesinin mühendisi Nedzad Brankovic ile Aliya İzetbegoviç'in (Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı) oğlu Bakir İzetbegoviç de bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ BU TÜNELİN AÇILMASIYDI

Tünelin kazılmasında çalışan 300 kişiden Softic, bölgede "gizli bir görev" için insanların arandığını ve bunun tünel kazımı olduğunu daha sonradan anladıklarını ifade etti.

Softic, "Ben de bu kişiler arasında yer aldım. Gönüllü olarak çalışmayı kabul ettim ve büyük bir heyecanla tüneli kazmaya başladık. İlk olarak günde 2 vardiya halinde çalışıyorduk, sonraları ise vardiyalar 3'e, 4'e çıktı." diye konuştu.

Kazı çalışmalarının başlangıçta iyi gittiğini anlatan Softic, 300-400 metrenin ardından işlerinin giderek ağırlaştığını, kazılan kumların dışarı tahliyesinin işlerini çok zorlaştırdığını belirtti.

Softic, kazma işlemine yağmur yağdığında ara vermek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "O zamanlar 40 yaşındaydım, gençtim. Çok düşünmüyordum, bizim için en önemlisi bu tünelin açılması ve diğer bölge ve şehirlerle bağlantının sağlanmasıydı." diye konuştu.