Saray'da Erdoğan ile görüşen Akşener'in yeni hamlesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Akşener ile Erdoğan’ın görüşmesi siyasi arenada geniş bir yankı uyandırırken, gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı” ifadelerini kullandı.

Saymaz’ın yaptığı paylaşım kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından ikili görüşmeye dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İYİ PARTİLİLERDEN GÖRÜŞMEYE TEPKİ

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine İYİ Partililerden tepki geldi.

"ANAYASA TARTIŞMALARININ YAPILDIĞI DÖNEMDE BU GÖRÜŞME DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Ankara Milletvekili Koray Aydın, Akşener, Erdoğan görüşmesi sonrası kamuoyuna açıklama yapılmadığı takdirde "‘Saray’a yanaşma veya ‘iktidarla anlaşma’ algısı zımnen kabul edilmiş olacak” sözleriyle parti tabanında yaşanabilecek kırılmaya işaret etmişti. Aydın, görüşmenin, anayasa tartışmalarının yapıldığı dönemde gerçekleştiğini vurgulayarak, “düşündürücü” değerlendirmesinde bulundu.

"GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞTUĞUNUN AÇIKLANMASI GEREKİR"

Erdoğan-Akşener görüşmesine açıktan tepki gösterenlerden biri de İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz oldu. Poyraz, görüşmeyi İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamasını manidar buldu, “Kimin talep ettiğinin, ne görüşüldüğünün ve sonucun ne olduğunun açıklanması gerekir” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN- AKŞENER GÖRÜŞMESİNİ BEKLEMİYORDUM AMA ŞAŞIRMADIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’da Erdoğan’ın Akşener ile görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, Erdoğan’ın Akşener ile görüşmesini beklemediğini fakat bu duruma da şaşırmadığını, içeriğini bilmediğini, görüşme sonrası Akşener’in kendisini bilgilendirdiğini söyledi.