Erdoğan’a “tıpış tıpış gidiyorsun” dedi ama Akşener tıpış tıpış gitti

İYİ Parti kurucu genel başkanı Meral Akşener’in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesi kendi kararıdır, kendi prestiji, kendi etik anlayışıdır.

Yıllardır MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’a yönelik ağır eleştirilerini yazıma alarak hatırlatırım.

Bu kez de Meral Akşener’in Erdoğan’a yönelik ağır eleştirilerinden sadece bir iki örnek vereyim.

Akşener şunları söylemişti:

“AK Parti’nin siyasi kalpazanlığının sonu yok.

Memleketin geleceği ile oynadıkları kumarın sonu yok.

Sarayda kumpasın dümenin her türlüsü var.

Ama ahlaktan eser yok.

Adeta entrikanın her çeşidi yaşanıyor.

Bizans sarayının bile bunlardan öğrenecekleri var.

***

Sayın Erdoğan, şimdi de sana söylüyorum devri iktidarında zora düştüğünde yardım istediğin Meral Akşener'e damadının televizyonunda ‘kocasını aldattı’ dendi.

Ama sen destek verdin trollerin destek verdi hepinizi Allah'a havale ediyorum.

Bugün olmazsa Rûz-i mahşerde hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizle.

Sayın Erdoğan eğer inanıyorsan eğer inanıyorsan ki namaz kıldığına şahidim. Bir Müslüman kadına daha doğrusu bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kur’an-ı Kerim'de hangi ayetlerde lanetlendiğini biliyorsun.

Seni milletin huzurunda Allah'a şikâyet ediyorum Sayın Erdoğan;

Ama ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim,

Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de hem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim.

Bu da bu da bir Türk kadının, Müslüman Türk kadınının sözüdür yeminidir.

Allah'ım sana hamd olsun. Şart olsun ki dönersem namerdim.

Hep birlikte göreceğiz el mi yamanmış bey mi yamanmış.

***

Maalesef, bir çocuğun bile tek seferde anladığını, Bu ülkenin başındaki Sayın Erdoğan, nedense 10 seferdir anlamıyor.

Ya zekâ sorunu var ya da niyeti kötü

Abbas'ın yolcu olduğunun, onlar da farkında.

Göklerden gelen, o kutlu kararın, onlar da farkında.

İşte o nedenle, provokasyonlarından korkalım, susup oturalım istiyorlar.

Ama öyle yağma yok. Geçeceksin bu işleri, Sayın Erdoğan.

Bu dümenler, bize sökmez. Biz İYİ Parti'yiz.

Biz bugünlere, önümüze diktiğin engelleri aşa aşa geldik.

Kurduğun tuzakları, boza boza geldik.

Seni her fırsatta, kendi oyununda yene yene geldik.

Hiç kusura bakmayacaksın.

Sen tıpış tıpış gidiyorsun ama, biz kalmaya geldik…”

Değerli okurlarım,

Akşener’in Erdoğan’ı sarayda ziyaret etmesi İYİ Parti’yi ve genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu olumlu da olumsuz da asla etkilemez.

Çünkü; “Her koyun kendi bacağından asılır.”

Akşener, Erdoğan’a “Tıpış tıpış gidiyorsun” demişti.

Erdoğan’ın ayağına hem de “kumpasın dümenin her türlüsü var” dediği saraya tıpış tıpış gitti Akşener.