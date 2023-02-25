﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

Milli Gazete'nin haberine göre, seçimlere az bir süre kala, anket firmaları peş peşe kamuoyu yoklamaları yapıyor.
2/10
Ortaya çıkan anket sonuçlarında AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oyları erimeye devam ediyor.
3/10
Yaşanan ekonomik krizin faturası seçmen tarafından Cumhur’a kesiliyor.
4/10
SON ANKETTE FARK YEDİ ALF Araştırma'nın gerçekleştirdği Ocak ayı anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakını solladı.
5/10
ALF Araştırma'nın anketine göre ittifakların oy oranı ise şöyle
6/10
Cumhur İttifakı: yüzde 37,1 Millet İttifakı: yüzde 41,9
7/10
KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN’I SOLLADI Kemal Özkiraz’ın başkanlığını yaptığı Avrasya Araştırmanın gerçekleştirği Ocak ayı anketinde vatandaşlara, Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı sorusu soruldu.
8/10
Söz konusu ankette Kılıçdaroğlu yüzde 54,1 ile zirvede yer aldı.
9/10
Katılımcılara, "Altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu belirlenir ve diğer liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanırsa Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir seçimde hangisine oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.
10/10
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,1 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,9 Kararsızım: Yüzde 6,0