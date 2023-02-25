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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

Son dönemde yapılan anketlerde, Cumhur’daki eriyiş sürüyor. İşte Ocak ayında öne çıkan seçim anketi sonuçları.

Galeri Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:37
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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

Milli Gazete'nin haberine göre, seçimlere az bir süre kala, anket firmaları peş peşe kamuoyu yoklamaları yapıyor. 

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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

Ortaya çıkan anket sonuçlarında AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oyları erimeye devam ediyor.

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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

Yaşanan ekonomik krizin faturası seçmen tarafından Cumhur’a kesiliyor.

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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

SON ANKETTE FARK YEDİ
ALF Araştırma'nın gerçekleştirdği Ocak ayı anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakını solladı.

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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

ALF Araştırma'nın anketine göre ittifakların oy oranı ise şöyle

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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

Cumhur İttifakı: yüzde 37,1
Millet İttifakı:  yüzde 41,9
 

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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN’I SOLLADI
Kemal Özkiraz’ın başkanlığını yaptığı Avrasya Araştırmanın gerçekleştirği Ocak ayı anketinde vatandaşlara, Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı sorusu soruldu. 
 

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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

Söz konusu ankette Kılıçdaroğlu yüzde 54,1 ile zirvede yer aldı.

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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

Katılımcılara, "Altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu belirlenir ve diğer liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanırsa Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir seçimde hangisine oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.

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Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,1
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,9
Kararsızım: Yüzde 6,0 

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