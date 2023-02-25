25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı Erdoğan analizi. 99 Depremi hatırlatıldı

Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı Erdoğan analizi. 99 Depremi hatırlatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke olarak deprem bölgesinin yaralarını sarmaya çalışırken, hükümet kurumlarının ilk müdahalede yetersiz kaldığı yönündeki yorumlar da yapılmaya devam ediyor. İngiliz Financial Times için kaleme alınan bir makalede bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl etkileyeceği analiz edildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 20:20
Takip Et

Financial Times yaşanan depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bir analiz yayımladı

Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı Erdoğan analizi. 99 Depremi hatırlatıldı
+
Aa
-

Britanya'nın önde gelen finans yayınlarından Financial Times'ta en az 44 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin ekonomik, toplumsal ve siyasi sonuçlarına dair bir makale yayımlandı. 

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Hükümetin depreme yeteri kadar hazır olmaması ve bina yönetmeliklerine uyulması konusunda esnek davranılmasına yönelik öfke, Erdoğan'ın siyasi çöküşüne katkı sağlayabilir" ifadeleri yer aldı.

David Pilling, Financial Times için kaleme aldığı makalede Haiti, Japonya ve yine Türkiye'de geçmişte yaşanan depremlerde gördüklerinin, çekim ekipleri afet bölgelerini terk ettiğinde gerçekten inşa sürecinin başladığını ve doğal afetin uzun vadeli maliyetinin ortaya çıkmaya başladığını gösterdiğini belirtti.

FARKLI ÜLKELERDEN ÖRNEKLER YER ALDI

Makale için değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, doğal afetlerin siyasi ve ekonomik sonuçlarının öngörülmesinin zor olduğunu söylerken etkilerin kamu finansına zarar verebileceğini, kalkınma önceliklerini değiştirebileceğini, hatta iktidarlar devirebileceğini ifade etti.

T24'te yer alan habere göre Port-au-Prince’teki Quisqueya Üniversitesi’nin rektörü Jacky Lumarque, 2010'da ABD verilerine göre 300 bin kişinin ölümüne sebep olan depremle ilgili, "İyi yoldaydık ancak deprem her şeyi mahvetti" dedi.

Depremden sonra Haiti'nin başkenti toparlanamadı. Güvenlik çöktü ve Port-au-Prince'in büyük bölümü bugün silahlı çeteler tarafından kontrol ediliyor.

Pilling, başka bir örnek olarak ise 1972'deki Nikaragua depremini gösterdi. Nikaragualı diktatör Anastasio Somoza deprem sonrası süreçte müdahalede yetersiz kaldı ve yönetiminin yardım paralarını çaldığı iddia edildi. Yaşananlar, 7 yıl sonra 1979'da rejiminin çökmesine giden olayları tetikledi.

1999 DEPREMİ HATIRLATILDI

Pilling ayrıca, 1999 Gölcük depreminde hükümetin müdahalesinin yetersiz kalmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iktidar yolunu açtığına dikkati çekti. Türkiye'nin bir seçim senesinde olduğuna dikkat çeken Pilling, "Hükümetin depreme yeteri kadar hazır olmaması ve bina yönetmeliklerine uyulması konusunda esnek davranılmasına yönelik öfke, Erdoğan'ın siyasi çöküşüne katkı sağlayabilir" yorumunda bulundu.

Makalede imar afları sayesinde son 20 yılda güvensiz binaların dikilmesine izin verildiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
3
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
4
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
5
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
6
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
7
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Büyükçekmece'de Kur'an kursu görevlisi tutuklandı
﻿Büyükçekmece'de Kur'an kursu görevlisi tutuklandı
﻿Büyükçekmece'de Kur'an kursu görevlisi tutuklandı
﻿Samsunspor farklı kazandı
﻿Samsunspor farklı kazandı
﻿Samsunspor farklı kazandı
﻿Kayserispor deplasmanda Giresunspor karşısında güldü
﻿Kayserispor deplasmanda Giresunspor karşısında güldü
﻿Kayserispor deplasmanda Giresunspor karşısında güldü
﻿Biden, Ukrayna'nın şimdilik F-16 savaş uçağı yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti
﻿Biden, Ukrayna'nın şimdilik F-16 savaş uçağı yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti
﻿Biden, Ukrayna'nın şimdilik F-16 savaş uçağı yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.