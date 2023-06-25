Saray'ın gözde şarkıcısı Yavuz Bingöl 8 kişinin geldiği Urfa konserini böyle iptal etti

Şanlıurfa'nın 'Şanlı' unvanının verilişinin 39. yıl dönümü etkinlikleri dün sabah Osmanbey Yerleşkesi'nde başladı.

Akşam saatlerinde ise Karaköprü Fuar Alanı'nda devam eden etkinlikler kapsamında Urfa Ahengi Müzik Dinletisi ve Yavuz Bingöl konseri gerçekleştirilecekti.

Ancak, konser için sahneye çıkan Yavuz Bingöl, alanın oldukça az bir seyirciyle dolu olduğunu fark edince konseri iptal etme kararı aldı. Konser duyurusunun yeteri kadar yapılamadığı iddia edilirken, Bingöl bir sonraki ay yeniden sahnede olacak.

Katılımın düşük olduğu sahneye çıkan Bingöl, "Kusura bakmayın, temmuz'un ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar..." ifadelerini kullandı.