Konserine sadece 8 kişi gelmişti! Sarayın gözde türkücüsü Yavuz Bingöl'den yeni açıklama

Türkücü Yavuz Bingöl, Urfa’ya 'Şanlı' unvanının verilişinin 39'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki konserine 8 kişi gelmesi ile gündeme gelmişti. Bingöl, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Konserine sadece 8 kişi gelmişti! Sarayın gözde türkücüsü Yavuz Bingöl'den yeni açıklama

Yavuz Bingöl geçtiğimiz günlerde konserine 8 kişi gelmesi ile gündeme gelmişti. Yavuz Bingöl sosyal medya hesabından konu hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

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Bingöl paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar selamlar. Benim Urfa konserimin iptal edilmesi ve konsere 8 kişi gelmesinin iptal nedeni olarak gösterilmesi sosyal medyada çok konuşuluyor bu ara. Urfa konserim teknik nedenlerden dolayı Temmuz ayı sonuna ertelenmiştir, öncelikle bunu söylemek isterim. Ayrıca, 8 kişi de benim için değerli bir müzik dinleyicisidir.

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Urfa konserimden 1 gün önce, Gaziantep konserimde 8 bin kişi vardı. Ondan 1 gün önce Malatya konteyner kent konserimde 3 bin kişi, ondan yine bir gün önce Sivas konserimde ise bin kişilik salon tıka basa doluydu. İnsanlar doğadaki gibi deri değiştiremiyorlar. Ben aynı Yavuz'um. Aynı Yavuz olarak işimi yapmaya devam ediyorum. Meraklısına duyurulur."

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"YENİ BİR KONSERLE TELAFİ EDECEĞİZ"

Yavuz Bingöl daha önce yaptığı açıklamada ise, "Urfa konserimizi bayram sonrası valiliğin düzenleyeceği bir etkinlikle telafi edeceğiz, güzel bir konser yapacağız. Bayramdan sonra Urfa'da görüşmek üzere hepinize selam ve sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.

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