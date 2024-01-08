Sarhoş yolcu Bodrum uçağını birbirine kattı. Kadınların kavgasını kimse ayıramadı

İrlanda'dan Bodrum'a uçuş gerçekleştiren yolcu uçağında sarhoş bir yolcu, kendisine uyarı yapan kadına saldırdı. Kadının dudağı patladı ve ikili kavgaya tutuştu. Kadınları güçlükle ayırdılar. Sarhoş kadın, uçak havalimanına inince gözaltına alındı.

Bodrum Kent Tv'nin haberine göre dün Türkiye saatine göre 17.30’da İrlanda’nın başkenti Dublin’den havalanan Ryanair Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, saat 22.00 dolaylarında Milas– Bodrum Havalimanı’na iniş yaptığı esnada uçaktaki yabancı uyruklu bir kadın, ayağa kalkarak yürümeye başladı. Hosteslerin tüm uyarılarına rağmen yerine oturmayan kadına müdahalede bulunan hostesler, yolcuyu başka koltuğa oturttu.

Tekrar ayağa kalkmaya yeltenen alkollü kadına, yanındaki Türk kadın yolcu müdahale etti. Alkollü kadının Türk yolcuya fiziki saldırıda bulunup dudağından yaralaması üzerine iki kadın adeta saç saça baş başa birbirine girdi.

Araya giren hostesler ve yolcular kavgayı ayırabildi. Alkollü kadın ise yere yatırılarak güçlükle zapt edildi. İniş yapan uçağın pistte kalması nedeniyle diğer uçuşlar da neredeyse bir saat geç havalanabildi. Sarhoş kadın, Milas– Bodrum Havalimanı’nda görevli polislerce gözaltına alındı.