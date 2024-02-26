Sarhoş yolcu Emirates uçağında bakın kabin memuruna ne yaptı. Ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Sarhoş yolcu Emirates uçağında bakın kabin memuruna ne yaptı. Ortalık karıştı
Emirates'in Dubai-İslamabad seferini yapan yolcu uçağında sarhoş bir yolcu kabin memuruna kafa attı. Bunun üzerine uçak personeli sarhoş yolcuyu etkisiz hale getirdi.

Uçak havada...Alkolü fazla kaçıran yolcu, kabin memuruyla tartıştı...Bu da yetmiyormuş gibi bir de kabin memuruna kafa attı. Bunun üzerine yolcu etkisiz hale getirilip, bağlandı.

Emirates'in Dubai-İslamabad seferini yapan yolcu uçağında sarhoş bir yolcu kabin memuruna saldırdı. Kabin memuruna kafat atan, sarhoş yolcu uçak personelince anında etkisiz hale getirildi. Uçak sefere devam ediyordu. Yolcunun da doğru durmayacağını karar verilince bağlanmasına karar verildi. Sarhoş yolcu iple bağlanarak, tamamen etkisizi hale getirildi. O anlarda cep telefonları kayıttaydı.

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