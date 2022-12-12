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Galatasaray'da yeni yöneticiler açıklandı

Galatasaray Kulübü, Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş., Galatasaray Dijital ve Satış Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Galatasaray Columbus Projesi'nin Danışma Kurulu Üyelerini açıkladı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:31
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Sarı Kırmızılı kulüpten önemli açıklama geldi

Galatasaray'da yeni yöneticiler açıklandı
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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş., Galatasaray Dijital ve Satış Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Galatasaray Columbus Projesi'nin Danışma Kurulu Üyeleri açıklandı.

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'nin 9.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda aşağıdaki kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmıştır.

1 Cemal Özgörkey

2 Levent Yaz

3 Evrim Timur

4 Tuncer Hunca

5 Cansu Ak

6 Fatih Derelioğlu

7 Bulin Uncu

8 Hakan Kemal Sarıöz

Galatasaray Dijital ve Satış Pazarlama A.Ş.'nin 12.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda aşağıdaki kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmıştır.

1 Dursun Aydın Özbek

2 Cemal Özgörkey

3 Levent Erden

4 Levent Yaz

5 Evrim Timur

6 Gürkan Eliçin

7 Lara Yılmaz

8 Özgür Özvardar

9 Aziz Mesut Aykaç

Galatasaray Columbus Projesi kapsamında aşağıdaki kişiler Danışma Kurulu Üyeleri olarak atanmıştır.

1 Burak Başarır

2 Ethem Kutucular

3 Demir Şarman

4 Mehmet Cibara

5 Tuna Gülenç

6 Sultan Turhan

7 Efe Kınıkoğlu

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