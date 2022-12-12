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Galatasaray'da Dembele bombası. Okan Buruk: Her an her şey olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 13:16
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Okan Buruk: Her an her şey olabilir. Galatasaray'da Dembele bombası

Galatasaray'da Dembele bombası. Okan Buruk: Her an her şey olabilir
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Transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Olimpik Lyon'da forma giyen Moussa Dembele ile ilgili Buruk, "Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Bütün kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Takım içinde değişik tipte oyunculara ihtiyaç var. Transferin başlamasına daha yaklaşık 1 ay var. Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz. Transferle ilgili hazırlanıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Bir liste yapıyoruz ama şu anda aksiyon aldığımız bir şey yok" dedi.

Buruk, şöyle devam etti:

"İkinci yarı çok daha yoğun ve çekişmeli geçecek. Rakiplerimizin kadrosunda zenginliğin olduğunu görüyoruz. Bizim de ilk 11'den bir oyuncu olmadığında yedek kulübesinden hiç soru işareti olmadan, düşünmeden bir oyuncu seçmemiz gerekiyor. Elimizde de geniş bir kadro var. Kullanamadığım birçok oyuncu var. Bu dönem ve hazırlık maçları bizim için ölçü olacak. Sol bekte Türk oyuncularla devam etmeyi düşünüyoruz. Kalecilerle 33 kişilik bir kadromuz vardı. Hiç oyuncu almasak da şampiyonluğa yetecek kadromuz var. Ancak imkan olursa kadroyu güçlendirme adına düşünebiliriz. Her şey önümüzdeki ay belli olacak."

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