Galatasaray bir maçta 13 gol birden attı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta sarı-kırmızılı takıma farklı galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Emine Esen Ecem, 24. dakikada Derya Arhan, 25, 31, 39, 43 ve 51. dakikalarda Yagmur Uraz, 26, 32 ve 56. dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 62. dakikada Ebru Topçu, 72. dakikada Milica Denda ve 80. dakikada Elena Gracinda Santos kaydetti.

Kadınlar Ligi'nde Galatasaray lider durumda bulunuyor. Kireçburnu ise son sırada yer alıyor.