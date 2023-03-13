Galatasaray'da flaş ayrılık

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat edilecek olan ve sezonu kapatan ABD'li oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

JEHYVE FLOYD KİMDİR?

Jehyve Floyd 27 Haziran 1997 yılında doğmuştur. BSL'de mücadele eden Galatasaray'da forma giyen Amerikalı basketbolcu. Parlin, New Jersey'de doğup büyüyen Floyd, Sayreville War Memorial'da kolej basketbolu oynamıştır. Hem 2018 hem de 2019'da Patriot League Yılın Savunma Oyuncusu seçildiği Holy Cross Crusaders için kolej basketbolu oynamıştır.

2019 NBA Draftı'nda draft edilmeyen Floyd, Basketball Bundesliga'dan MHP Riesen Ludwigsburg'a katıldı. Tek bir maça çıkmadan takımdan ayrıldı.

13 Eylül 2019'da Yunanistan Basketbol Ligi'nden Larisa'ya katıldı. 20 maçta Floyd, maç başına 5.1 sayı, beş ribaund ve 2.2 blok ortalamaları tutturdu ve Yunan Ligi'nde bloklar halinde lider oldu (44).

30 Temmuz 2020'de aynı ligden Promitheas Patras ile anlaştı. Aynı yılın 12 Ekim'inde Floyd, İsrail Premier Ligi'nden Hapoel Gilboa Galil ile anlaştı. Maç başına 11.4 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaları tutturdu. 19 Temmuz 2021'de Floyd, EuroLeague kulüplerinden Panathinaikos ile resmi olarak anlaştı ve Yunanistan'a döndü.

Floyd, 20 Aralık 2021'de EuroLeague kulübü Fenerbahçe Beko ile resmen anlaştı. Fenerbahçe'de geçirdiği 1 sezonun ardından, Galatasaray ile anlaştı.