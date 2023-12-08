Sarıkamış Belediye Başkanı önce kalp krizi sonra beyin kanaması geçirdi

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alına alınan Hayali bu kez de beyin kanaması geçirdi.

KAYNAK: DHA
Sarıkamış Belediye Başkanı önce kalp krizi sonra beyin kanaması geçirdi

Sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastane de tedavi altına alınan ve muayene edilirken bu sefer de beyin kanaması geçiren Harun Hayali uçakla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ne sevk edildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek, Hayali'nin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Sağlık heyeti, Başkan Harun Hayali’nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi.

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