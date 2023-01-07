7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş

Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 19:18
Takip Et

Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş

Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
+
Aa
-

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Çanakkale Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Abdülkadir Katra'nın yaptığı "Vatan Sağ Olsun Sarıkamış" oyunu, alanda kurulan platformda sahnelendi.

Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç ve binlerce vatandaş, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine aldırmayan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Yürüyüşe askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönülleri ve farklı şehirlerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Yürüyüşe katılanlardan Merve Çöken, şehitlerin anısına düzenlenen etkinliklere ilk kez katıldığını ve duygulandığını söyledi.

Yürüyüşe katılanlardan Buse Danış da etkinliklere katılmaktan onur duyduğunu belirterek, "Farklı bir atmosfer gerçekten, bütün insanların burada olup bu duyguyu aynı şekilde paylaşması bizi ayrıca gururlandırıyor. Türk milleti olarak şehitlerimizi büyük bir özlemle anıyoruz. Onlara minnettarız." dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

hasan ali
7.01.2023 20:12
enverinde 120 bin kişilik orduyu yok ettigini bilirsen enverin sarayın şımarıgı oldugunu bilirsen allahu ekber daglarında kurtların memet etine doydugunu bilirsen bir daa düşün  
 
hasan ali
7.01.2023 20:09
tüfegin tetigi elinize yapışırsa 120 binlik ücüncü orduyu bekliyen rus kuvvetininde 10 bin kişi oldugunu bilirseniz sarıkamış istasyonu karşısında cam ormanında mehmedin camdan düşüp öldügünü bilirsen  
 
hacı ali
7.01.2023 20:07
sag olun var olun yanlız yarım metre karda ac olarak ayagınızda caput sırtınızda yazlık tişört erzurumdan allahu ekber daglarında sarıkamışa inerseniz atların samanınada ortak olursanız elinizdeki tün  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.