Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Çanakkale Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Abdülkadir Katra'nın yaptığı "Vatan Sağ Olsun Sarıkamış" oyunu, alanda kurulan platformda sahnelendi.

Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç ve binlerce vatandaş, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine aldırmayan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Yürüyüşe askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönülleri ve farklı şehirlerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Yürüyüşe katılanlardan Merve Çöken, şehitlerin anısına düzenlenen etkinliklere ilk kez katıldığını ve duygulandığını söyledi.

Yürüyüşe katılanlardan Buse Danış da etkinliklere katılmaktan onur duyduğunu belirterek, "Farklı bir atmosfer gerçekten, bütün insanların burada olup bu duyguyu aynı şekilde paylaşması bizi ayrıca gururlandırıyor. Türk milleti olarak şehitlerimizi büyük bir özlemle anıyoruz. Onlara minnettarız." dedi.